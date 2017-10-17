"الأمم المتحدة للمرأة" تنشر قصة نجاح مصرية تعمل بأحد مصانع القاهرة

كتبت- عايدة رضوان:

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، قضة نجاح أسماء رشوان، إمرأة مصرية تعمل كهربائية بأحد مصانع القاهرة، وذلك ضمن مبادرة #سر_قوتك، والتي انطلقت وفق مشروع تعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان بالقاهرة.

ويتوجه المجلس القومي للمرأة، في إطار مشروع التعاون، للمحافظات المختلفة لتسليط الضوء على مبادرات بناءة قوية تقودها سيدات لتحسين أوضاعهن الاقتصادية، وجعل قصصهن نماذج وقدوة للأجيال المقبلة.