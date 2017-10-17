أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

المنتخب يطلب إدراج مواجهة الإمارات في الأجندة الدولية

Google+ Print
المنتخب يطلب إدراج مواجهة الإمارات في الأجندة الدولية المنتخب يطلب إدراج مواجهة الإمارات في الأجندة الدولية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب ، أنه أرسل خطابًا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لاعتماد موعد لقاء ودية مصر والإمارات يوم 9 نوفمبر.

وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، إن هناك أزمة في موعد المباراة لأن لوائح «الفيفا» تقول إنه في حالة إقامة مباراتين في فترة الأجندة الدولية بقارتين مختلفتين، لابد أن يكون الفارق بينهما 5 أيام، لكن لقاء غانا سيقام يوم 12 نوفمبر بينما ستقام ودية الإمارات 9 من الشهر المقبل.

شاهد أيضا

وأوضح أنه سيحاول التوصل لحلول في هذا الأمر حال رفض الفيفا اعتماد موعد اللقاء الودي.

ويلتقي الوطني نظيره الغاني في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة يوم 12 نوفمبر المقبل، على أرضية ملعب كوماسي في المواجهة الأخيرة للفراعنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل