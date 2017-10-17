المنتخب يطلب إدراج مواجهة الإمارات في الأجندة الدولية

التحرير

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كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أنه أرسل خطابًا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لاعتماد موعد لقاء ودية مصر والإمارات يوم 9 نوفمبر.

وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، إن هناك أزمة في موعد المباراة لأن لوائح «الفيفا» تقول إنه في حالة إقامة مباراتين في فترة الأجندة الدولية بقارتين مختلفتين، لابد أن يكون الفارق بينهما 5 أيام، لكن لقاء غانا سيقام يوم 12 نوفمبر بينما ستقام ودية الإمارات 9 من الشهر المقبل.

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وأوضح أنه سيحاول التوصل لحلول في هذا الأمر حال رفض الفيفا اعتماد موعد اللقاء الودي.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغاني في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة يوم 12 نوفمبر المقبل، على أرضية ملعب كوماسي في المواجهة الأخيرة للفراعنة.