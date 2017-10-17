رفض رشوة 200 ألف جنيه.. مدير أمن القاهرة يكرم ضابط الكمين 161 لاسلكي

كتب - فتحي سليمان:

كرم اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمس الاثنين، النقيب أحمد عبد المعطي الضابط بمباحث الإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة، والمعين خدمة في الكمين 161 لاسلكي بطريق السويس الصحراوي، لرفضه رشوة مالية من عصابة تتاجر في العملة الصعبة.

كانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة، يقودها النقيب أحمد عبدالمعطي رفضت رشوة مالية تقدر بـ 200 الف جنيهاً من عصابة تتاجر في النقود والدولارات.

وأناب اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مساعده لأمن القاهرة لتكريم الضابط، ضمن سياسة الداخلية لتكريم ابنائها المتميزين، وأصحاب اليد النظيفة وتشجيع الضباط على مكافحة الجريمة ومطاردة الخارجين عن القانون.

كان "مصراوي"، نشر تفاصيل الواقعة التي حدثت مساء الثلاثاء، 19 سبتمبر الماضي بالكمين 161 لاسلكي، والمخصص لتفتيش المارة والمكلف بملاحظة الحالة الأمنية بطريق السويس الصحراوي، حيث بدأت اثناء قيام النقيب أحمد عبدالمعطي، ضابط المباحث بتأمين مدخل 2 لمدينة الشروق عثر على مبلغ 13 ألف دولار داخل جيب بدلة محاسب يدعى "حسام خ. أ" 37 سنة، محاسب، مقيم بمنطقة البراجيل في الجيزة، ويستقل سيارة هيونداي فيرنا، يقودها سائق يدعى "أحمد أ. أ"، 40 سنة، مقيم بنفس العنوان.

آثار العثور على الأموال ريبة الضابط فشرع في تفتيش السيارة رقم (ى د 8526) ماركة "هيونداي فيرنا" أجرة فعثر على مبلغ 2 مليون و274 ألف جنيه داخل حقيبة سوداء مخبأة أسفل الكرسي الخلفي للسيارة.

وشرع الضابط في تحرير محضر بالأموال حينما تلعثم المذكوران في تبرير سبب حيازتهما لتلك الأموال، غير أن المتهمان عرضا رشوة مالية تقدر بـ 200 ألف جنيه، رفضتها القوات، وسجل الضابط والقوة الأمنية عرض الرشوة وعملية الضبط في محضر تم تحريره.

أثبت الفحص ومعلومات رجال المباحث أن المذكوران يتاجران في العملات والنقود الأجنبية، بالاشتراك مع شخص ثالث يدعى صبري مقيم بمنطقة الجيزة.

وقال مصدر أمني إن النقيب أحمد عبدالمعطي الضابط بإدارة مباحث تأمين الطرق كان برفقة كلاً من الأمين خالد السيد بإدارة البحث، والأمين مصطفى عفيفي، نظام، والأمين هاني جودة، يقف لفحص السيارات ومستقليها، ففوجئ بسيارة تقف على جانب الطريق فتوجه لسؤال قائدها عن سبب توقفه، واثناء تفتيشه عثر على الأموال داخل حقيبة سوداء اللون.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتهمان قالا للضابط :" خد 200 ألف جنيه وسيبنا نمشي"، لكنه رفض وأصر على تحرير محضر بالواقعة، مؤكداً أن المتهمان كونا عصابة يتزعمها ثالث يدعى صبري للاتجار في العملة بالسوق السوداء وهو صاحب السيارة المضبوطة. تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة، وأمر العقيد محمد العربي مفتش مباحث الشروق، الرائد أحمد إبراهيم رئيس مباحث القسم باستكمال التحريات، وضبط المتهم الثالث في الواقعة.

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