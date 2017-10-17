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نقص الحديد يمكن أن يسبب لطفلك هذه الأمراض المزمنة

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مصراوي Masrawy

نقص الحديد يمكن أن يسبب لطفلك هذه الأمراض المزمنة

11:17 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

نقص الحديد يمكن أن يسبب لطفلك هذه الأمراض المزمنة

نقص الحديد يمكن أن يسبب لطفلك هذه الأمراض المزمنة

كتب - مصراوي:

قال طبيب الأطفال هيرمان جوزيف كال، إن نقص الحديد يهدد الأطفال بالإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، مشيرًا إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المراهقين المصابين بأمراض الأمعاء المزمنة، مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون، وكذلك الفتيات، اللائي يعانين من الحيض الشديد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الطبيب الألماني أن أعراض نقص الحديد تتمثل في ضعف التركيز وتراجع مستوى التحصيل الدراسي والنعاس أثناء النهار والشحوب وفقدان الشهية وتقصف الأظافر والشعر وجفاف الشفاه وتشققها واتجاه زوايا الفم للداخل، إضافة إلى اضطراب الساقين المعروف باسم متلازمة "تململ الساقين".

وينبغي استشارة طبيب أطفال عند ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بنقص الحديد من خلال إجراء فحص للدم.

ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم والخضروات الورقية الخضراء والشمندر الأحمر والسمك والبيض ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. وعند الضرورة يمكن أيضاً اللجوء إلى مكملات الحديد.

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مصراوي Masrawy

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