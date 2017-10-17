تمنى الشهادة فنالها.. تشييع جثمان "مؤمن خضر" ضحية هجوم "كرم القواديس"

المنوفية - مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، جنازة الشهيد مجند مؤمن رفعت مصطفى خضر، والذي استشهد في حادث الهجوم على كمين كرم القواديس، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.

وصلى الأهالي صلاة الجنازة على الشهيد بالمسجد الشرقي بالقرية، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية، وحمل الأهالي الجثمان على الأعناق ليوارى الثرى وسط هتافات منددة بالإرهاب والجماعات التكفيرية .

وطالبت أسرة الشهيد بتخليد ذكراه وإطلاق اسمه على مدرسة بالقرية، فيما أكد محمد سالم صديق الشهيد، أن "مؤمن" كان يعدّ من أفضل شباب القرية وأخيرهم، مضيفًا أنه كان يتمنى الشهادة وأن الله استجاب له ومنحه إياها .