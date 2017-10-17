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وزير الخارجية الألماني يبحث مع العبادي الأوضاع في كركوك

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني يبحث مع العبادي الأوضاع في كركوك

10:49 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الألماني يبحث مع العبادي الأوضاع في كركوك

زيجمار جابرييل

القاهرة- (مصراوي):

أجرى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لمعرفة تطورات الأوضاع في كركوك.

وأفاد بيان صدر عن مكتب العبادي، فإنه جرى خلال الاتصال بحث فرض النظام وانتشار القوات العراقية الاتحادية في كركوك، إضافة إلى عملية الاستقرار في المناطق المحررة".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الألماني تأكيده على "موقف بلاده الداعم لوحدة العراق ورفضه للاستفتاء في إقليم كردستان، وأنه كان قد أخبر السيد البارزاني بأنه سيخسر الدعم الأوروبي ودعم ألمانيا فيما لو مضى قدماً بعملية الاستفتاء"، موضحا أن "ألمانيا تتابع ما يجري في محافظة كركوك وعلى الجميع ان يركز على محاربة داعش واستقرار المناطق العراقية المحررة".

وقال العبادي إن "ما فعلته العراقية في محافظة كركوك كان أمراً لابد منه لفرض السلطة الاتحادية وبحسب الدستور والحفاظ على وضع المحافظة البالغ الحساسية نظراً لما تحتويه من تنوع أطيافها ولتجنب حدوث أي صراعات قد تنشأ عن هذه التطورات الأخيرة".

وأضاف: "ثمة دور مهم لألمانيا والاتحاد الاوروبي يمكن أن تلعبه في إعادة الاستقرار بالمناطق المحررة، متقدما بالشكر لجهود ألمانيا في عملية إعادة الاستقرار في العراق".

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مصراوي Masrawy

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