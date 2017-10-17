القبض على هارب من 25 سنة سجن في مترو العتبة
القبض على هارب من 25 سنة سجن في مترو العتبة
10:50 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب- علاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة خامس مترو الانفاق، اليوم الثلاثاء، من ضبط (ف، ا)، 31 سنة، أثناء تواجده بمحطة العتبة لمترو الأنفاق .
وبالكشف عنه جنائيا تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين منهم قضية جنايات قسم شرطة الحدائق "اختلاس" كلي، مستأنف غيابي بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة.
وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.
تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة خامس المترو، وأرسل لقسم شرطة الحدائق لقيده وعرضه على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالة.
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