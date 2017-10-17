عصام عبد الفتاح لمرتضى منصور: «أمي أشرف من اللي خلفوك»

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أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام بالجبلاية، أنه يحترم نادي الزمالك بشكل كبير، مشددًا على أنه لا يعمل ضد مرتضى منصور رئيس الأبيض، أو محمود طاهر رئيس الأهلي، منتقدا من يسيء إلى سمعة الحكام المصريين.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "أزمة التحكيم في مصر تأتي بسبب عدم الثقة، وإهانة كبيرة للحكام، والجميع ساكت عن هذه الأمور، فالحكام ليسوا ملائكة، ولكنهم بشر وأخطائهم واردة".

واستطرد عصام عبد الفتاح: "من العيب أن يتحدث أي شخص عن والدتي، وعيب على رئيس نادي يغلط في أمي، أمي أشرف منك ومن اللي خلفوك يا أخي، واللي معاه حاجة وراجل وعامل عنتر، هاتلي أي حكم غير شريف وأنا بكرة أروح معاك للنائب العام الصبح، وقبل الذهاب سأعلن اسمه على الفور وسأبتره من اللجنة".

وأكمل رئيس لجنة الحكام: "نعمل ليل نهار في لجنة الحكام، ولا أرى أولادي مرة في الأسبوع، وكل هذا المجهود حتى يعود التحكيم إلى سابق عهده، وبعض الحكام رفضوا تحكيم مباريات الزمالك، والسبب طبعا أن الحكم يتعرض لإهانة كبيرة والكل يسكت أمام التجاوزات العديدة، ورسالتي إلى مرتضى منصور.. نحترم كيان كبير اسمه نادي الزمالك، ونريد أن يساعد الجميع بعضه، ولم نكن ضد النادي الأهلي في مباراة طلائع الجيش".

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وأكد عصام عبد الفتاح، أن النادي الذي سيطلب حكام أجانب لمبارياته، سيتكفل بكافة التفاصيل المالية لاستقدام طاقم الحكام، مشددًا على أنه لم يتلق أي إخطارًا من نادي الزمالك، والمطالبة بحكام أجانب.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "اتحاد الكرة هو من يراسل الاتحادات الأوروبية لاستقدام حكام أجانب، ولا دخل للجنة الحكام بهذا الأمر، فالتفاوض يكون بين الاتحاد المصري والاتحادات الأوروبية".

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا بد من حصول الجبلاية على مهلة أسبوع للتفاوض مع حكم أوروبي لتحكيم مباراة في الدوري المصري، وأي نادٍ يطلب حكم أجنبي عليه أن يبلغ اتحاد الكرة مبكرًا.

وكان مرتضى منصور هاجم اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية، التي ظهرت خلال أحداث مباراة الزمالك وطنطا في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب احتساب الحكم ركلتي جزاء لصالح طنطا.