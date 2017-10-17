حازم إمام لـ«التحرير»: هناك أزمة في اختيار مدرب المنتخب الأولمبي

التحرير

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أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك أزمة في استقدام مدير فني للمنتخب الأوليمبي من المدربين الشباب.

وقال إمام، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن مؤمن سليمان مرتبط بعقد مع المقاصة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على إيهاب جلال الذي وقع على عقود تدريب إنبي رغم أنه كان أنهى اتفاقه معه لكن اتحاد الكرة تأخر في حسم التوقيع الرسمي.

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وأضاف «إمام» أن أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لوادي دجلة، يرفض ترك التحليل في القنوات الفضائية، بينما يرفض طارق العشري قيادة منتخب مصر الأوليمبي.