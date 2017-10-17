القبض على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار، بمنزل أحدهما بناحية قرية النبيرة، مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وورد لمركز شرطة إيتاي البارود من الأهالي بقيام كلًا من "السيد. م. م" 59 عامًا بالمعاش، ومقيم بذات الناحية، و"محمد. س. ع" 33 عامًا، عامل، ومقيم قرية ششت الأنعام، دائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول.

بالانتقال والفحص، تم ضبطهما بالمكان وتبين وجود حفرة دائرية بقطر مترين وبعمق 8 أمتار، وبعض الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن "2 غاطس كهربائي، خراطيم مياه، كوريك، فأس، سلم حديدي" تم التحفظ عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأخطرت هيئة آثار البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، لاتخاذ إجراءاتهما، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.