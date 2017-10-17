وصول وسفر 120 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال سبتمبر

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت مواني البحر الأحمر، بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر سفر ووصول 120 ألف راكل في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 14% عن الفترة المثيلة العام الماضي.

صرح بذلك ملاك يوسف، المتحدث الاعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وأضاف أن مواني الهيئة شهدت استقبال 52 ألف راكب ومغادرة 68 ألف راكب وذلك بمواني سفاجا ونويبع والغردقة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد وصول وسفر 33 ألف راكب وذلك من خلال استقبال 18 ألف راكب ومغادرة 15 ألف راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 67 ألف راكب، بنسبة زيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 20 ألف راكب بنسبة زيادة 13 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، واستطرد يوسف أن موانئ الهيئة شهدت خلال سبتمبر وصول وسفر 3500 سائح، من خلال استقبال 1550 سائحا ومغادرة 1950 سائحا، وذلك بموانئ شرم الشيخ والغردقة ونويبع.​