إصابة 16 شخصا في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"
إصابة 16 شخصا في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"
09:09 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
أرشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
أصيب 16 شخصًا، صباح اليوم الثلاثاء، في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"، أمام قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.
وتلقى اللواء جمال شكر، مساعد مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة إثر تصادم أكثر من سيارة على طريق "أسيوط - القاهرة"، أمام قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.
ونقل المصابين لمستشفى الإيمان العام، وجار تحرير محضر بالواقعة.
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