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إصابة 16 شخصا في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"

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مصراوي Masrawy

إصابة 16 شخصا في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"

09:09 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب 16 شخصًا، صباح اليوم الثلاثاء، في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"، أمام قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مساعد مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة إثر تصادم أكثر من سيارة على طريق "أسيوط - القاهرة"، أمام قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

ونقل المصابين لمستشفى الإيمان العام، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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