الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 29

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، تكون متكاثرة شرقًا يصاحبها سقوط الأمطار في بداية الفترة، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 19 29

وسط الدلتا 19 29

الإسكندرية 20 27

بلطيم 21 28

مرسى مطروح 21 27

السلوم 16 26

سيوة 16 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 18 29

السويس 18 29

رأس سدر 19 29

نخل 10 27

نويبع 21 29

طابا 16 27

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شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 29

بنى سويف 18 29

المنيا 16 29

أسيوط 15 29

سوهاج 17 30

قنا 17 31

الأقصر 17 31

أسوان 18 32

أبوسمبل 19 31

الوادى الجديد 16 30

شلاتين 22 30

أبو رماد 23 29

رأس حدربة 23 29

حلايب 24 28