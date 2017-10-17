دراسة بريطانية: صبغة الشعر تزيد احتمالية الإصابة بالسرطان

كتب - مصراوي:

أجرى الأطباء دراسة للتاريخ الطبي للمرضى، الذين يعانون من سرطان الثدي، وبالنتيجة وصلوا إلى أن النساء اللواتي يصبغن شعرهن يصابون بالسرطان أكثر بنسبة 14%، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

وقال طبيب من مستشفى "برينسيس جريس هوسبيتال"، في لندن، كيفان مقبل، أن صبغ الشعر أكثر من ست مرات في السنة يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي.

وأضاف "مقبل"،: "كشفت أبحاثنا أن هناك صلة بين صبغ الشعر والإصابة بسرطان الثدي. وأني أوصي بالحد من صبغ الشعر بـ6 مرات في السنة والخضوع المنتظم للكشف عند الطبيب المتخصص".

ووفقًا للطبيب، فمن الأفضل اختيار الصبغات، التي تحتوي على الحد الأدنى من تركيز الأمينات العطرية.

وخلص العلماء من المعهد الفلمنكي للتكنولوجيا الحيوية سابقا، إلى أن ارتفاع نسبة تناول السكر يحفز النمو النشط للورم الخبيث، وعلى غرار الخلايا السليمة، فالخلايا السرطانية تنمو بنتيجة الطاقة المتشكلة خلال انقسام الجلوكوز. هذه الظاهرة تحفز النمو المستمر للسرطان.