برلمانية: سأتقدم بمشروع قانون لمواجهة التحريض على الفسق والفجور

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قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إنه جاري تقديم مشروع قانون لمواجهة التحريض على الفسق والفجور أمام البرلمان، خاصة بعد واقعة رفع علم المثليين جنسيًا أثناء حفل فرقة «مشروع ليلى» اللبناني، الشهر الماضي، بالتجمع الخامس.

وأضافت شادية، خلال حوارها في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «dmc»، أن كافة الأديان ترفض الفسق والفجور، مشيرةً إلى أنه لا يوجد شيء يسمى حقوق الإنسان أمام تلك الواقعة التي تخالف كافة الأعراف المجتمعية.

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وأكدت النائبة البرلمانية، أن المصريين يرفضون الواقعة، موضحةً أن كونها نائبة بمجلس النواب يجب عليها كتابة القوانين والتشريعات التي تحمي المجتمع من الانحراف.

يُشار إلى أن الدكتورة شادية ثابت، هي عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، ووكيل مستشفي إمبابة العام، وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وأحد نواب ائتلاف «دعم مصر».