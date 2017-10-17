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مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:19 مساءً
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:14 مساءً
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 مساءً
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 مساءً
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 مساءً
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 مساءً
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:07 مساءً
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:00 مساءً
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:00 مساءً
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مساء dmc - مفتي الديار المصرية | زواج القاصرات جريمة |
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DMC
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 12:39 صباحاً
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