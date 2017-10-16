الإرهاب والتعديات والغاز.. ملفات السيسي في اجتماعه بالحكومة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والصحة، والعدل، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع متابعة تطورات الأوضاع على صعيد التصدي للعمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء، حيث تم استعراض الموقف بشأن الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وأشاد الرئيس بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين وتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية.

وأضاف يوسف أن الاجتماع ناقش الاستعدادات النهائية لاحتفالية تدشين مدينة العلمين الجديدة، والتي تواكب ذكرى مرور 75 عامًا على معركة العلمين، خاصة أن المدينة تعدّ من المشروعات القومية الهامة التي ستساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعد من أبرز المشروعات التي تهدف لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة على السواحل المصرية وفق أحدث النظم المعمارية.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع، وفقًا لأفضل المعايير العالمية في البناء والتشييد، بهدف إقامة جيل جديد من المجتمعات العمرانية المتكاملة، تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

شاهد أيضا

كما استعرض الاجتماع المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" لتأهيل الشباب وتدريبهم على أحدث التقنيات في التخصصات التكنولوجية الحديثة، وتم بالأمس الاحتفال بتخريج المتدربين المشاركين فيها، حيث أشاد الرئيس بنتائج المبادرة ودورها في تأهيل الشباب ورواد الأعمال ومساعدتهم في تنفيذ ابتكاراتهم ومشروعاتهم في المجالات المختلفة، وأكد سيادته ضرورة الاستمرار في توفير الدعم لمثل تلك المبادرات بما يساهم في تطوير قدرات الشباب على مواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، واستغلال أفضل العناصر والكفاءات للاستفادة منها في شتى المجالات.

وذكر السفير يوسف أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات لاستكمال إزالة التعديات على أراضي الدولة ومسارات السكك الحديدية، وقد أكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة جهود الحكومة لإزالة مختلف تلك التعديات، مشددًا على أهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة دون استثناءات على الإطلاق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث وجه السيسي بضرورة استكمال الخطة واستمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بما يساهم في تقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك التحضير لزيارة الرئيس المقبلة لفرنسا، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وذلك في إطار الاستعداد للقمة الثلاثية القادمة المقرر عقدها في نيقوسيا خلال شهر نوفمبر المقبل.