عايز تخس ؟؟ .. الشوفان حلك السحرى

شيماء مصطفى

يتميز الشوفان باستخداماته العديدة والمتنوعة ويحتوى علي مجموعة كبيرة من الأحماض الأمينية بجانب الفيتامينات، والدهون النافعة، وتتنوع استخدماته فهناك من يأكله كالرز وهناك من يستخدمه في الحلويات وسوف نقدم إليكم بعض استخداماته المفيدة في صحة الإنسان.

يستخدم الشوفان في الريجيم ، حيث بعد من أكثر الأطعمة التي تفتقر إلى السعرات الحرارية ، ويقع العدد الأكبر من السعرات على الكربوهيدرات، والبروتينات التي يحتاجها الجسم كما يخلو من الكوليسترول تماما، ويكفي نصف كوب واحد فقط تتناوله على مدار اليوم لكي تشعر بالشبع والامتلاء، وتتخلص من مشاكل المعدة التي تعيق عملية إنقاص الوزن مثل الإمساك المتكرر، وهذا بفضل الألياف التي توجد بداخله .

يتم استعمال الشوفان في المستحضرات ، والأقنعة الطبيعية، ولعل من أهم الأسباب وراء ذلك احتوائه على مادة تسمى “السابونين” وهذه المادة تعمل على التنظيف العميق للبشرة من كافة العوامل الخارجية التي تؤثر على صحتها وجمالها كأشعة الشمس والأتربة والجراثيم واستعمال مساحيق التجميل و يتناسب الشوفان مع كافة أنواع البشرة فيعمل على علاج الالتهابات واحمرار الجلد الذي يصاحب البشرة الحساسة، ويعمل أيضا على ترطيب ونعومة البشرة الجافة، ويفيد البشرة الدهنية في التقليل من إفرازات الدهون.

الأطباء حول العالم ينصحون بإعطاء الرضيع بعد بلوغه ستة أشهر على الأقل حبوب الشوفان نظرا لفوائدها العظيمة في مساعدة الرضع على النمو، واكتمال بنيه الجسم بشكل سليم، أيضا يعمل على مد الرضيع بمجموعة من الفيتامينات التي تساهم في تقوية الذاكرة، وحمايته من التعرض للاضطرابات النفسية، ويحتوي على عنصري الكالسيوم والحديد اللذان يساهما في تقوية العظام، والتصدي لمرض فقر الدم، ويمكن أن تقوم الأم بتقديم الشوفان للرضيع بعدة طرق مختلفة، حتى لا يشعر بالملل

وأكدت الابحاث إن من يتناول الشوفان باستمرار يكون نسبة تعرضه لمشاكل و أمراض القلب أقل بكثير ممن لا يتناوله وتناول مريض السكري للشوفان يمكّنه من التحكّم بمستوى السكّر في الدّم طوال اليوم كما أنه مضاد للاكتئاب والتوتر والضغط النفسي

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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