شركة كريستال عصفور: لم ندعم الإخوان أوأى فصيل سياسى آخر

نفى وليد عصفور رئيس مجلس إدارة شركة كريستال عصفور، ما نسب إليه أنه يقوم بدعم المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية بإرسال أضحيتين "عجلين" للذبح يومياً لمقر الاعتصام رفضاً لثورة 30 يونيو، بحسب ما إدعى بعض الأشخاص فى تسجيل قالوا إنهم من العاملين بالشركة.

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تسجيل فيديويدعى فيها بعض الأشخاص أنهم عاملون بشركة كريستال عصفور ويدعون أن وليد عصفور يمد يومياً المعتصمين التابع للرئيس المعزول محمد مرسى بذبحتين ليأكلوا، كذلك أنه من أصل فلسطينى يهودى وليس مسلم، وهوما نفاه عصفور.

وقال عصفور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أقسم بالله أنى ليس لى علاقة بالسياسة، أنا لم ولن أدعم أى تيار أوفصيل سياسى فأنا رجل صناعة ولا أعرف غيرها، ومنعت العاملين منذ سنوات من الحديث فى السياسة داخل الشركة أثناء ساعات العمل الرسمية، لأن حديث العاملين فى السياسة من شأنها تعطيل العمل.

وأضاف رئيس الشركة التى تحتل المرتبة الخامسة كأفضل منتج للكريستال فى العالم: "إحنا كأسرة نضحى فى عيد الأضحى داخل الشركة نفسها".

وكل ما يتردد هو إشاعات وأن مصدر الإشاعات إحدى القنوات الفضائية، ونحرص على عدم وجود أى طوائف سياسية داخل الشركة لعدم تعطيل العمال عن وأى حديث داخل الشركة.

يذكر أن الشركة تستحوذ على أكثر من 60٪ من السوق العالمية للفصوص الكريستالية والتى تمثل 66٪ من إنتاج المصنع، تليها قطع الكريستال بنسبة من الإنتاج تصل إلى 26٪ وأخيراً النجف والهدايا 6٪.