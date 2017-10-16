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سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر.

كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر.

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017

السعر العالمي : 1,303.82 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 727 إلى 729
عيار 22 666 إلى 668
عيار 21 636 إلى 638
عيار 18 545 إلى 547
عيار 14 424 إلى 425
عيار 12 363 إلى 365
الاونصة 22,605 إلى 22,676
الجنيه الذهب 5,088 إلى 5,104
الكيلو 726,857 إلى 729,143

 

 

المصدر : مصر 365

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