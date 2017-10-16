سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع أسعار الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية مصر العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر.

كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر.

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017

السعر العالمي : 1,303.82 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 727 إلى 729 عيار 22 666 إلى 668 عيار 21 636 إلى 638 عيار 18 545 إلى 547 عيار 14 424 إلى 425 عيار 12 363 إلى 365 الاونصة 22,605 إلى 22,676 الجنيه الذهب 5,088 إلى 5,104 الكيلو 726,857 إلى 729,143

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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