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السعودية تعلن عن وفاة جديدة بالفيروس التاجى

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السعودية تعلن عن وفاة جديدة بالفيروس التاجى السعودية تعلن عن وفاة جديدة بالفيروس التاجى

قالت وزارة الصحة اليوم السبت، إن رجلا سعوديا توفى بالفيروس التاجى ليرتفع إلى 39 عدد الوفيات جراء فيروس متلازمة الجهاز التنفسى الشرق أوسطى (ميرز) الشبيه بفيروس التهاب الجهاز التنفسى الحاد (سارز)، منذ ظهوره فى المملكة العام الماضى.

وأعلنت الوزارة فى بيان عن وفاة الرجل الذى كان قد أعلن من قبل عن إصابته بالفيروس فى منطقة عسير.

وقالت الوزارة، إن شيخا يبلغ من العمر 83 عاما من نفس المنطقة الواقعة فى جنوب المملكة تأكد إصابته هو الآخر بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين فى السعودية إلى 66 شخصا.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق من الشهر الجارى، إن الفيروس الذى يمكن أن يسبب الحمى والسعال والالتهاب رئوى لم يصل بعد إلى مستوى الوباء وقد تنجح جهود إخماده.

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مصر 365

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