طفلة تفاجئ راغب علامة برسالة بكت في آخرها: «مش هقدر أروح الحفل علشان مش مسموح لي»

شيماء مصطفى

نشر الفنان راغب علامة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لقطات مصورة من طفلة، أثرت به أثناء تعبيرها عن حزنها، لعدم حضورها حفله بالكويت.

وقال «علامة»: «الطفلة القمر أرسلت لي هذه الرسالة تعتذر عن عدم قدرتها على حضور حفلتي في دار الأوبرا، لأن سنّها لا تسمح لها بالحضور، خفة دم وذكاء غير عادي، أحببت أن تشاهدوا جمالها وخفة دمها، ربي يحميها لأهلها الكويت».

وقالت الفتاة: «إزيك راغب، أهلًا بك في الكويت، أنا آسفة مش هقدر أروح الحفل علشان مش مسموح لي»، وحاولت التعبير عن حزنها بإصدار صوت وتبكي.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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