اعترافات متهمة بـ"شبكة الجنس الجماعي": "زوجي أجبرني وصوّرني فيديو"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدلى المتهمون في القضية المعروفة بـ"حفلات الجنس الجماعي وشبكة تبادل الزوجات" بشبرا الخيمة خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أمام النيابة.

وقالت "س": "إن زوجها "م. ح" كان يجبرها على ممارسة الجنس مع شخص آخر ويصورها فيديو بواسطة موبايله أثناء الممارسة".

وأضافت المتهمة في أقوالها، أن زوجها طلب منها إقامة علاقة جنسية مع المتهم الثالث ويدعى "م. م" مشيرة إلى أنها مارست أكثر من مرة معه أمام زوجها، الذي طلب منه أن يستدعي زوجته حتى يمارس معها هو الآخر.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا الخيمة، قرر، اليوم السبت، إحالة أعضاء الشبكة للمحاكمة، وحدد 21 أكتوبر الجاري لنظر أولى الجلسات.

ووردت معلومات سرية وردت لمباحث الآداب بالقليوبية تفيد إنشاء شخص يدعى "م. ح"، موظف في فندق شهير بالقاهرة، صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات حتى تفاعل معه أحد الاشخاص ويدعى "م .م"، ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجتيهما داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

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