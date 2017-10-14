5 مرات ظهرت فيها الروح الرياضية لـ«شيرين رضا» مع طليقها «عمرو دياب»

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نادرًا ما ينتهي الانفصال بين الأشخاص العاديين بطريقة ودية وبأسلوب حضاري ليتحول إلى علاقة صداقة قوية، ولكن في عالم الفن يختلف الأمر قليلًا، فكثير من الفنانين ما زالت تجمعهم علاقة صداقة رغم الطلاق، ليبقى الفن مجالًا يجمعهم أمام الجمهور وفي الحقيقة أيضًا.

ولعل أبرز العلاقات التي تشغل الجمهور مؤخرًا، هي علاقة الفنانة "شيرين رضا" بطليقها الفنان "عمرو دياب"، فما زالت علاقة الصداقة بينهما مستمرة، بفضل ابنتهما نور والمجال الذي يجمعهما.

ونستعرض فيما يلي عددا من المواقف التي أظهرت الروح الرياضية لـ"شيرين رضا" وتقبلها وضعها كـ"طليقة" فنان شهير لا تكن له أي ضغائن، بل يسود علاقتهما الود.

1- عيد ميلاده

احتفل الهضبة مؤخرًا بعيد ميلاده الـ56، وحرصت الفنانة "شيرين رضا" على حضور حفل عيد الميلاد الذي أعدته له الفنانة "دينا الشربيني"، ووصف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة "شيرين رضا" بـ"القوية" لقدرتها على الظهور مع طليقها رسميًا للمرة الأولى بعد انفصال دام لأكثر من 20 عامًا.

2- تعليقها على زواجه

أثير مؤخرًا عدد من الشائعات حول زواج الفنان "عمرو دياب" من الفنانة الشابة "دينا الشربيني"، وما أثار الشكوك ظهورها إلى جواره في عيد ميلاده وعدم نفي الطرفين العلاقة أو تأكيدها، وفي تصريح صحفي للفنانة "شيرين رضا" لأحد المواقع الفنية، قالت إنها تعتبر أمر زواج "الهضبة" من الشربيني أمرا شخصيا لا تحب التدخل فيه، كذلك لا تحب الخوض في الأمور الشخصية لأي شخص آخر.

3- تهنئة ابنته

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لم تكن علاقتها بطليقها هي فقط الجيدة، وإنما أيضًا علاقتها طيبة ببناته من زوجته السعودية "زينة عاشور"، فقبل أيام قليلة حرصت "شيرين رضا" على تهنئة "جنا"، الابنة الصغرى للهضبة بعد نجاح أول أغنية لها وتخطيها حاجز المليون مشاهدة، حيث هنأتها "شيرين" بتعليق حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلة: "تستحقيها يا حبيبتي".



ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تدعم فيها "شيرين" الشابة "جنا"، ففي يناير الماضي نشرت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" أغنية "جنا" وعلقت عليها قائلة: "صوت مميز وفخورة بيكي يا حبيبتي".

4- صورتها وهي حامل

على عكس الكثير من النساء اللاتي يخبئن جميع صور علاقاتهن الفاشلة؛ فإن الفنانة "شيرين رضا" لا ترى ذلك على الإطلاق، حيث نشرت في مايو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة من حملها بطفلتها "نور" إلى جانب صورة أخرى لوالدتها وهي حامل بها، وعلقت عليها: "ماما وهي حامل فيا.. وأنا وأنا حامل في نور".

5- «لسه باحب عمرو دياب»

قد يكون التصريح الأقوى لها عن "الهضبة"، فأثناء حلولها ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية cbc في أكتوبر من العام الماضي، أكدت شيرين رضا أن علاقتها بالفنان عمرو دياب طيبة، وقالت إنها ما زالت تحبه ولكن بشكل مختلف، مشيرة إلى أن الحب أثناء الزواج يختلف عن الحب بعد الطلاق، وأوضحت: "الحب بياخد أشكال مختلفة، أنا باحب عمرو وباحب زينة وباحب عيالهم".

