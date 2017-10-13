وقفة صامتة ضد «تويتر» بسبب التحرش

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قاطعت أعداد كبيرة من السيدات حول العالم مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا "تويتر"، استجابة لإحدى المطالبات التي نادت باحتجاجات صامتة على الوسائل التكنولوجية ضد التحرش الجنسي.

وحسب موقع "ماركت ووتش"، فإن المقاطعة لاقت استجابة واسعة على مستوى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعد واقعة التحرش التي تعرضت لها الفنانة روز ماجوان.

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ونادت المبرمجة كيلي إيليس بمقاطعة مواقع التواصل، خاصة "تويتر"، في إطار محاولات التكاتف مع ماجوان ضد التحرش والإساءة للجنس الناعم.

وأغلق "تويتر" حساب ماجوان بشكل مؤقت، بعد ما وصفه بمخالفة اللوائح المنصوص عليها لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير، إذ نشرت النجمة الأمريكية، رقم هاتف على أحد منشوراتها بـ"تويتر"، ما اعتبره بعض النشطاء تغاضيا من موقع التواصل الاجتماعي عن دوره في مكافحة الظاهرة السيئة.