“مجدى يعقوب” يتحدث عن أمل جديد ينقذ 17.5 مليون شخص من الموت سنويا

كشف الطبيب والجراح العالمي المشهور، الدكتور “مجدي يعقوب”، تفاصيل الأمل الجديد الذي ينقذ أكثر من 17 مليون شخص من الموت سنوياً، وذلك عبر تحدثه عن العقار الجديد لعلاج قصور القلب، وهو أحد الأمراض القلبية الوعائية، التي تتسبب في وفاة 17.5 مليون شخص حول العالم سنوياً.

وأوضح “يعقوب”، خلال تصريحات صحفية، بأنه سيتم الكشف رسمياً عن كل التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد اليوم، تحت رعاية مؤسسة مجدى يعقوب والجمعية المصرية لرعاية مرضى القلب، وبمشاركة عدد من خبراء القب حول العالم، بالإضافة لوفد من الشركة المُصنعة للدواء.

أبرز مواصفات العقار الجديد

تنتجه إحدى الشركات السويسرية.

يحتوي على المادة الفعالة “ساكوبيتريا/ فالسارتان”، التي تحد من معدل الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

رفع نسبة الشفاء للأمراض المتعلقة بالفشل القلبي.

المصدر : مصرفايف