التعرف علي كافة الأوراق المستلزمة الخاصة بتركيب عداد الكهرباء الكودي الجديد ” مسبوق الدفع ” ومميزاته وعيوبه

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الكهرباء عن الأوراق المطلوبة والخاصة بتركيب عداد الكهرباء الكودي الجديد” مسبوق الدفع ” للمواطنين الراغبين في الحصول عليه، بعدما أكدت الوزارة أن المدة المتاحة لتركيب العدد مسبوق الدفع بعد أستكمال هذه الأوراق هما ثلاث شهور، مع العلم أن العدد الجديد ليس بسند يعبر عن الملكية أو الحيازة.

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي الجديد ” مسبوق الدفع “

صورة من البطاقة الشخصية.

عقد ملكية للعقار المراد تركيب العدد به.

إيصال مياة أو غاز أو تليفون بأسم المتقدم.

إيصال التقديم علي العدد الكهربائي الجديد والبالغ قيمته 50 جنيها.

مزايا العدد الكودي الجديد

يحتوي العداد الكودي الجديد علي شاشة توضيحية تساعد المستخدم علي مراقبة حجم استهلاكه اليومي أو الشهري من الكهرباء.

محاسبة المشترك بأقل التكاليف لأن العدد الكودي الجديد لايحتاج إلي محصل يقوم بقرئته كما هو معتاد مع العداد التقليدي.

تتراوح قيمة الشحن في العداد الكودي من10 جنيهات إلي 10 ألاف جنيه، ومايتبقى من هذا الشحن لا يضيع علي العميل ويضاف إلي الشهر الذي يليه.

يحتوي العدد الكودي علي شاشة توضيحية يستطيع من خلالها المستهلك معرفة قيمة الدخل والخرج للعداد والمقارنة بينهم، وهذا مايجنبه من سرقة التيار الكهربائي.

وجود لمبة بيان داخل العداد الكودي لمساعدة المستهلكين له من معرفة موعد قرب انتهاء الرصيد المشحون به.

بقاء العداد متصل بالكهرباء لعدة ساعات من الساعة 5 مساءا و حتى 10 صباحا و ذلك حين انتهاء حالة وجود الرصيد المشحون داخل العداد الكودي في فترات الاعياد و الاجازات الرسمية.

عيوب العداد الكودي

عند ارتفاع الحمل الزائد للمستخدم يقوم العداد الكودي بفصل التيار الكهربائي و يقوم بهذه العملية مرتين فقط،و يقوم بعملية التوصيل تلقائيآ و عند حدوث عملية الفصل باستمرار يقوم المستهلك بالتوجه الى شركة الكهرباء.

يقوم العداد الكودي بفصل التيار الكهربائي نهائيآ، و ذلك عند حدوث تلاعب به من قبل اشخاص غير مدربين على استخدامه.

يصل العمر الافتراضي للبطارية الخاصة به الى 10 سنوات.

طرق شحن العداد الكودي الجديد

القيام بافراغ الكارت و ذلك عن طريق ادخاله في العداد. التوجه لأقرب منفذ فوري. اختيار خدمات المرافق ثم الشحن لكروت العدادات، ثم شركة الكهرباء التابع لها. ادخل الكارت داخل ماكينة الفوري و عندها يتم الاستعلام عن بيانات هذا الكارت . اختيار قيمة الدفع. تأكيد الدفع و استلام الكارت و ايصال الدفع الخاص بتلك العملية معتمدآ فوري.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads