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التليفزيون المصري يذيع بياناً هاماً منذ قليل للقوات المسلحة المصرية.. بعد العملية الإرهابية بسيناء ووقع عدد من شهداء الجيش

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التليفزيون المصري يذيع بياناً هاماً منذ قليل للقوات المسلحة المصرية.. بعد العملية الإرهابية بسيناء ووقع عدد من شهداء الجيش التليفزيون المصري يذيع بياناً هاماً منذ قليل للقوات المسلحة المصرية.. بعد العملية الإرهابية بسيناء ووقع عدد من شهداء الجيش

أذاع التليفزيون المصري، بياناً هاماً للقوات المسلحة المصرية، بعد الهجوم الذي شنته عناصر إرهابية، على أحد الارتكازات الأمنية على الطريق الدائري بجنوب العريش، وذلك بعدما فتحت النار على الكمين بشكل مفاجئ بعد اقترابها من القوات، التي ردت على المهاجمين، مما أسفر عن استشهاد 6 أفراد من رجال الجيش المصري.

وفي البيان الذي تم اذاعته منذ قليل، أفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، بأن القوات تمكنت من تصفية 3 عناصر إرهابية وإصابة عدد آخرى، كما نجحت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى، في القضاء على إحدى البؤر الإرهابية بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية، وتدمير عربة دفع رباعى.

 

كما أشار البيان، إلى أنه تم ضبط (316) لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر مخبأة فى مخزن سرى داخل إحدى السيارات النقل، بينما تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تنفيذ عملياتها وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر والقضاء على العناصر الإرهابية بوسط سيناء.

 

 

المصدر : فايف

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