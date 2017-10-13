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بالصور.. صاحب واقعة احتضان زميلته في جامعة طنطا يحتفل بخطبته

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بالصور.. صاحب واقعة احتضان زميلته في جامعة طنطا يحتفل بخطبته بالصور.. صاحب واقعة احتضان زميلته في جامعة طنطا يحتفل بخطبته

جامعة طنطا: يحق لبطل حفل الخطوبة إحضار محام خلال التحقيق معه غدااحتفل الطالبان صاحبا قصة الحضن الشهير بجامعة طنطا بخطوبتهما في حفل رسمي بمدينة بسيون حضره أسرة الطالب والطالبة بعد أن كانا حديث الساعة في الفضائيات والإعلام.

 
وقال مناع محمد السعدني الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، إن دينا الطالبة بكلية الآداب بجامعة طنطا هي خطيبته منذ فترة ولكن اليوم كان حفل الشبكة وإعلان الخطوبة رسميا في حضور عائلتهما.
 
وبرر مناع ما فعله قائلا :"كنا قاريين فاتحة وكنا هنلبس دبل وقلت أعملها مفاجأة في الكلية عندها وكان نفسي أفرحها.. ما فعلته تصرف عفوي"، وأضاف: "أنا عارف إني غلطان وعارف إن ده حرم جامعى وليه احترامه بس أصحابي احتفلوا بينا والحضن جاء بشكل عفوي".
 
وأشار إلى أنه طلب من أصدقائه عدم التصوير داخل الحرم الجامعى لكنه لم يكن يعرف معظم الحاضرين وأكد أن ما فعله تعبير عن حبه لخطيبته بحسن نية.
بالصور.. صاحب واقعة احتضان زميلته في جامعة طنطا يحتفل بخطبته
 
بالصور.. صاحب واقعة احتضان زميلته في جامعة طنطا يحتفل بخطبته
 
بالصور.. صاحب واقعة احتضان زميلته في جامعة طنطا يحتفل بخطبته
 
بالصور.. صاحب واقعة احتضان زميلته في جامعة طنطا يحتفل بخطبته
 
بالصور.. صاحب واقعة احتضان زميلته في جامعة طنطا يحتفل بخطبته
 
 
 
 
المصدر : فيتو

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