تتحدث أثناء نومك؟.. تعرف على أبرز الأسباب لذلك

كتبت – نانسي فايز الرويني:

أٌجريت دراسة فرنسية حديثة، للتعرف على الأسباب التي تجعل الإنسان يتحدث أثناء النوم، وتضمنت الدراسة أبرز الكلمات التي تحدث بها المشاركون أثناء نومهم.

بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، قالت الدكتورة "نيرينا رمخان" استشاري الصحة النفسية، ومؤلفة كتاب "فاست سليب": "التحدث أثناء النوم يرتبط بالاضطرابات التي تحدث للجهاز العصبي، نتيجة المبالغة في استخدام التكنولوجيا، وشرب الكافيين بكثرة قبل النوم".

ومن بين 800 مشارك، وجد الباحثون أن نسبة الرجال الذين يتحدثون وهم نائمون أكثر من النساء، ويستخدم الرجال"الشتائم" أثناء حديثهم وهم نائمون، وكانت الكلمة المشتركة بينهم هي كلمة "لا".

أضاف البروفيسور جيم هورن، المدير السابق لمركز الأبحاث في جامعة لوجبورو، أن التحدث أثناء النوم يحدث قبل استغراقك في النوم،"أي في فترة النوم الخفيف"، وذكر أن النوم يأخذ عدة مراحل، حيث أن الانتقال من النوم الخفيف إلى العميق يحدث بعد حوالي 70-90 دقيقة، والانتقال إلى فترة الحلم يحدث بعد كل 90 دقيقة.

أكد الباحثون على أن التحدث أثناء النوم ليس له علاقة بأن الشخص يستغرق في أحلامه، لكنه في الغالب بسبب القلق والإجهاد ويمكن أن تكون للعوامل الوراثية دور في ذلك.