أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تتحدث أثناء نومك؟.. تعرف على أبرز الأسباب لذلك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تتحدث أثناء نومك؟.. تعرف على أبرز الأسباب لذلك

03:11 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

تتحدث أثناء نومك؟.. تعرف على أبرز الأسباب لذلك

تتحدث أثناء نومك؟.. تعرف على أبرز الأسباب لذلك

كتبت – نانسي فايز الرويني:

أٌجريت دراسة فرنسية حديثة، للتعرف على الأسباب التي تجعل الإنسان يتحدث أثناء النوم، وتضمنت الدراسة أبرز الكلمات التي تحدث بها المشاركون أثناء نومهم.

بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، قالت الدكتورة "نيرينا رمخان" استشاري الصحة النفسية، ومؤلفة كتاب "فاست سليب": "التحدث أثناء النوم يرتبط بالاضطرابات التي تحدث للجهاز العصبي، نتيجة المبالغة في استخدام التكنولوجيا، وشرب الكافيين بكثرة قبل النوم".

ومن بين 800 مشارك، وجد الباحثون أن نسبة الرجال الذين يتحدثون وهم نائمون أكثر من النساء، ويستخدم الرجال"الشتائم" أثناء حديثهم وهم نائمون، وكانت الكلمة المشتركة بينهم هي كلمة "لا".

أضاف البروفيسور جيم هورن، المدير السابق لمركز الأبحاث في جامعة لوجبورو، أن التحدث أثناء النوم يحدث قبل استغراقك في النوم،"أي في فترة النوم الخفيف"، وذكر أن النوم يأخذ عدة مراحل، حيث أن الانتقال من النوم الخفيف إلى العميق يحدث بعد حوالي 70-90 دقيقة، والانتقال إلى فترة الحلم يحدث بعد كل 90 دقيقة.

أكد الباحثون على أن التحدث أثناء النوم ليس له علاقة بأن الشخص يستغرق في أحلامه، لكنه في الغالب بسبب القلق والإجهاد ويمكن أن تكون للعوامل الوراثية دور في ذلك.

إعلان

إعلان

811509a335.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين"

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"