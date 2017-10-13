"تبييض البشرة وتأخير الشيخوخة".. 7 فوائد جمالية للقهوة

كتب - هشام عواض:

القهوة لها فوائد صحية كثيرة لكن الإكثار من تناولها ليس جيدًا وقد يسبب مشاكل صحية كبيرة، وبالإضافة لذلك لها فوائد جمالية لكِ، وذكرها موقع مجلة "Elle" الفرنسية المختصة بالموضة والجمال.

- القضاء على انتفاخ العيون

يؤدي عدم الحصول على قدر كافي من النوم، إلى الإصابة في بعض الأحيان بانتفاخ العينين وحدوث الهلات السوداء حولهما،

للقضاء على الإنتفاخ والسواد غير المرغوب به ضعي بقايا القهوة الصباحية جانبًا لتبرد قبل تطبيقها على منطقة تحت العين والجفون. حاولي الإسترخاء لمدة عشرين دقيقة ثم نظفي منطقة العيون بالماء البارد.

- تقشير البشرة

تعد القهوة مادة مثالية لتقشير البشرة وبالإضافة إلى ذلك، وتحتوي حبوب البن على حمض الكافيك، مما يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة.

- تبييض البشرة

بجانب التقشير القهوة يمكنها أيضا تبييض بشرتك، امزجي ملعقتين من الزبادي العادي مع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة وطبقي الخليط على وجهك. اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة، ثم شطفيه. الكافيين في القهوة يحفز الدورة الدموية، الأمر الذي يؤدي إلى بشرة أكثر إشعاعًا وبياضًا.

- تقليل السيلوليت

السيلوليت هو شيء تكافح الكثير من السيدة للقضاء عليه ونجده حتى عند النساء النحيفات. إن فرك القهوة على الجلد يمكن أن يكون مفيد للغاية في التقليل من مظهر السيلوليت، كما أن تقشير وتدليك الجلد معًا يساعد في تحفيز تدفق الدم وتشديد الجلد والتخلص من السيلوليت.

- صبغ الشعر

يستخدم العديد من خبراء التجميل والشعر القهوة كبديل صحي عن صبغة الشعر المؤذية. اخلطي ملعقتين من القهوة المطحونة في كوب صغير من منعم الشعر فتحصلين على صبغة بلون بني غامق وجميل.

- تقشير فروة الرأس

تقشير فروة الرأس هو المفتاح للقضاء على تراكم خلايا الجلد الميتة. القهوة تترك فروة الرأس نظيفة والشعر متألق وناعم.

- تأخير علامات الشيخوخة

يمكنك الحصول على بشرة أكثر إشراقًا والحد من إنتفاخ الوجه من خلال حفظ القهوة على شكل مكعبات مثلجة. مرري مكعب قهوة على وجهك صباحًا وخاصة حول منطقة العين والفك والخد للحصول على إشراقة مميزة طول اليوم بالإضافة إلى تأخير علامات الشيخوخة.