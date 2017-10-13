الرجال أكثر عرضة للكلام أثناء النوم.. تعرف على أبرز العبارات المستخدمة وأسبابها

كتبت- نانسي فايز الرويني:

في دراسة فرنسية أُجريت لمعرفة أسباب التحدث أثناء النوم، وأكثر الكلمات شيوعًا التي يقولها النائمون، وجد الباحثون أن الرجال يتحدثون وهم نائمون أكثر من النساء، ويستخدمون "الشتائم" بكثرة، وكانت الكلمة الأكثر شيوعًا بينهم هي "لا".

وحسب ما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، قالت الدكتورة "نيرينا رمخان" -استشاري الصحة النفسية ومؤلفة كتاب "فاست سليب"-: "التحدث أثناء النوم يرتبط بالاضطرابات التي تحدث للجهاز العصبي، نتيجة المبالغة في استخدام التكنولوجيا، والإجهاد وشرب الكافيين بكثرة قبل النوم".

وأضاف البروفيسور "جيم هورن" -المدير السابق لمركز الأبحاث في جامعة لوغبورو- أن التحدث أثناء النوم يحدث قبل استغراقك في النوم -أي في فترة النوم الخفيف- وذكر أن النوم يأخذ عدة مراحل، حيث أن الانتقال من النوم الخفيف إلى العميق بعد حوالي 70-90 دقيقة، والانتقال إلى فترة الحلم يحدث بعد كل 90 دقيقة.

وأكد على أن التحدث أثناء النوم ليس له علاقة بأن الشخص يستغرق في أحلامه، لكنه في الغالب بسبب القلق والإجهاد وقد تلعب العوامل الوراثية دورًا في ذلك.