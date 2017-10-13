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7 أفعال تقوم بها كل أم.. حتى وإن انتقدتها ورفضتها قبل الولادة

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مصراوي Masrawy

7 أفعال تقوم بها كل أم.. حتى وإن انتقدتها ورفضتها قبل الولادة

10:39 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

7 أفعال تقوم بها كل أم.. حتى وإن انتقدتها ورفضتها قبل الولادة

7 أفعال تقوم بها كل أم.. حتى وإن انتقدتها ورفضتها

كتب- أحمد عصام روّاي:

مهما انتقدت الفتاة أمها في تصرفاتها، ونظرت لغيرها من الأمهات بعين الاستغراب، فستجد نفسها لا إراديًا تقوم ببعض تلك الأفعال التي استنكرتها سابقًا.

وتُعد أبرز تلك الأفعال التي ذكرتها موقع "Aunty Acid"، هي:

1- ستجلسين بجوار رضيعك إلى أن ينهي طعامه بصورة سليمة مرورًا بالقضم إلى المضغ إلى البلع، وستصرين على أن يأكل الطفل أكثر مما يرغب.

2- ستفقدين أعصابك على طفلك الذي غالبًا ما يتحول لشيطان صغير بعد سن الرابعة، مما سيضطرك لاستخدام الصوت العالي والتهديد والوعيد، إذا لم يضطرك لاستخدام العقاب الجسدي في بعض الأحيان.

3- ستكررين قول، "مش قولتلك قبل كده؟!" ففي العديد من المواقف التي أخطأ الابن/الابنة التصرف فيها على الرغم من النصح المتكرر له.

4- عندما تفقدين أعصابك، وتنتهي قدرتك على الصبر والتحمل، ستجدين نفسك تقومين بتصرفات غير عقلانية، مما قد يضعك في مقارنة مع تصرفات صغارك.

5- القلق المبالغ فيه على أطفالك في أول مرة تركتيهم وحدهم بالمنزل، مما سينغص عليكي ما اعتزمتي القيام به.

6- ستكذبين على أولادك بسبب بعض القرارات التي اتخذتيها والأوامر التي أصدرتيها لهم.

7- مهما كانت علاقتهم بأبيهم جيدة، فستلعبين دورًا أكبر منه، مما سيجعلك لهم بمثابة الأب والأم معًا.

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مصراوي Masrawy

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