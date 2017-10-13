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الوقاية من البرد ممكنة.. وهذه كيفيه علاجه إذا أصابك

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مصراوي Masrawy

الوقاية من البرد ممكنة.. وهذه كيفيه علاجه إذا أصابك

10:20 ص الجمعة 13 أكتوبر 2017

الوقاية من البرد ممكنة.. وهذه كيفيه علاجه إذا أصابك

الوقاية من البرد ممكنة.. وهذه كيفيه علاجه إذا أصاب

كتب- أحمد عصام روّاي:

يقدم موقع "Mayo Clinic" الطبي الأمريكي أبرز النصائح التي يجب اتباعها لكي تحمي نفسك من الإصابة بفيروس البرد، الذي تكثر الإصابة به في فترة تغير الفصول، وخصوصًا في فترة ما قبل الشتاء.

وأبرز هذه النصائح هي:

1- غسيل اليدين بصورة مستمرة بالماء والصابون.

2- تعقيم الأسطح التي تستخدمها بصورة متكررة.

3- استخدام المحارم في حالة العطس أو السعال.

4- لا تُعرض نفسك لتغير مفاجئ في درجات الحرارة.

5- لا تشارك أكواب الشرب وأدوات الأكل مع الآخرين.

6- تجنب التواجد بقرب أشخاص مصابين بالبرد.

 

وإذا أُصبت بالفيروس، فيقدم الموقع أيضًا كيفية التعامل مع البرد لضمان شفاء عاجل، وتلك الخطوات هي:

1- الراحة التامة.

2- شرب الكثير من السوائل الدافئة.

3- شرب العصائر الطبيعية التي ترفع قدرة جهاز المناعة وتحتوي على فيتامين "سي".

4- استخدم غسول الأنف الملحي.

5- استخدم الأدوية المسكنة والمضادة للالتهاب مثل الأسبرين والباراسيتامول.

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