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في هذا السن يمكن لطفلك تفهم فرحك أو حزنك

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في هذا السن يمكن لطفلك تفهم فرحك أو حزنك في هذا السن يمكن لطفلك تفهم فرحك أو حزنك

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توصل فريق من الباحثين الفرنسيين بمعامل التحليل النفسى والعلوم العصبية الإدراكية بجامعة جرونوبل الفرنسية، إلى معرفة أن الرضيع البالغ ثلاثة أشهر ونصف من عمره يستطيع التعرف على علامات الخوف في الوجه، مقارنة بالملامح المبتسمة.

وقد استخدم الباحثون في دراساتهم شاشة الكمبيوتر التى تظهر عليها وجوه ظهر عليها تأثير الخوف وعرضت على الرضع، وعلى الذين تراوحت أعمارهم ما بين 6 -12 شهرا، وقاموا بتحليل نظرة الرضيع إلى هذه الصور، الذى ظل ينظر إليها لفترة طويلة عند سماعه ضجيج الأصوات من حوله.

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وأشار الباحثون إلى أن الرضيع يلتفت بنظره إلى منطقة الفم والحواجب التى تشير إلى الخوف من شيء ما، وهى التى تبرز علامات الخوف أو الفرح والتى يشعر بها الإنسان عند النظر إلى وجه الشخص الذى أمامه.

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التحرير

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