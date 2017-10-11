إنتهاء مهلة حجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى .. الآحد المقبل

شيماء مصطفى

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي : أن الآحد المقبل هو موعد انتهاء المهلة الأخيرة للحجز الإلكترونى لوحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك للمواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، لتسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة ، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.mff.gov.eg.

ويذكر أنه قد سدد 81525 مواطنًا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، بينما سجل إلكترونيًا 74600 منهم طلب الحصول على الوحدة السكنية من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، بما نسبته 91.5% ممن سددوا المقدمات حيث تم غلق باب دفع المقدمات الأربعاء 20 سبتمبر الماضى.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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