الدولار يستقر عند 17.60 جنيه للشراء في معظم البنوك

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شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، هدوءًا نسبيًا في عدد من البنوك العاملة في مصر في بداية التعاملات الصباحية.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والأهلي اليوناني وبنك البركة والبنك العربي الأفريقي ١٧.٦٠ جنيه للشراء و١٧.٧٠ جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك "إتش إس بي سي" عند ١٧.٦١ جنيه للشراء و١٧.٧١ جنيه للبيع .

وفي بنك الإسكندرية وبنك القاهرة و المصرف المتحد سجل سعر الدولار 17.58 جنيه للشراء، و 17.68 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في "الأهلى الكويتي" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" ليسجل 17.58 جنيه للشراء، و 17.68 جنيه للبيع مقارنة بسعره أمس 17.59 جنيه للشراء، و 17.69 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 17.58 جنيه للشراء، و 17.68 جنيه للبيع متراجعًا قرشين حيث بلغ سعره أمس 17.60 جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع .