الداخلية تصدر بيان بشأن العملية الإرهابية التي وقعت منذ قليل.. وتكشف حجم الخسائر البشرية بعد تحول جثة مجند لأشلاء

شيماء مصطفى

مازالت أيدي الإرهاب الآثمة تضرب الآمنين لترويعهم، إلا أن الأجهزة الأمنية تقف في وجه الإرهاب قوة، وتضحي من أجل ذلك بكل غالٍ ونفيس، ففي عملية إرهابية جديد، كشفت مصادر أمنية، عن تفاصيل العملية الإرهابية التي كادت أن تؤدي إلى كارثة كبيرة، وقد تسبب في احداث خسائر كبيرة بمصنع الأسمنت.

وكشفت المصادر الأمنية، عن استشهاد جندي من قوة حراسة مصنع الأسمنت بمركز الحسنة بوسط سيناء، اليوم الثلاثاء، أثناء تصديه لسيارة مفخخة يقودها انتحاري حاولت اقتحام بوابة المصنع الرئيسية، واستطاع المجند الشهيد من انقاذ المصنع من كارثة كبيرة.

وأضافت المصادر الأمنية، بأن الهجوم أسفر عن استشهاد المجند وحيد يحيي جمال 21 عاما، فيما لقى الانتحاري مصرعه، حيث تحولت جثته إلى أشلاء تم نقلها إلى مستشفى العريش.

المصدر : مصر فايف