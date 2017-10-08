أسعار سيارة هيونداي المستعملة في مصر

شيماء مصطفى

تعتبر سيارات هيونداي هي من أنواع السيارات التي لها شهرة كبيرة وواسعة، وهي من أنواع السيارات التي يلجأ الكثير لشرائها واقتنائها بسبب أسعارها التي تعتبر في متناول الجميع، وهناك الكثير من سيارات هيونداي التي تم استعمالها، ويرغب ملاكها في بيعها، وأيضا يبحث الكثير من الأشخاص عن تلك السيارات حتى يتم الحصول عليها بسعر مناسب

أسعار هيونداي التي تم استعمالها وتعرض الآن للبيع.

تختلف أسعار سيارات هيونداي المستعملة وذلك على حسب حالتها وأيضا على حسب نوع الموديل وسنة إصداره، ولكنها تبدأ من ثمانون ألف جنيه مصري وسوف نتعرف على جميع الأسعار الخاصة بموديلات سيارات هيونداي.

سيارة هيونداي موديل عام 2004، يكون سعرها واحد وثمانون ألف جنيه، وسيارة هيونداي موديل عام 2005 تتوافر بسعر ثلاثة وثمانون ألف جنيه مصري فقط لا غير، أما عن موديل عام 2006 فيتوفر بسعر أربعة وثمانون ألف جنيه مصري، أما عن سيارة هيونداي المستعملة موديل 2008 فتتوافر بسعر خمسة وثمانون.

أما سيارة هيونداي المستعملة موديل 2009، فتتوافر بسعر واحد وتسعون جنيه مصري، وسيارات موديل 2011 فتتوافر بسعر 103.000 جنيه مصري.

وتتوافر من سيارات هيونداي أيضا سيارات مستعملة للبيع وذلك للموديلات الحديثة والتابعة لأعوام 2015، وأيضا عام 2016، وأيضا عام 2017، وتتوافر هذه السيارات بأسعار خيالية حيث تبدأ من مائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه مصري وذلك حتى مائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري فقط لا غير.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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