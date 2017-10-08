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مساء dmc - اللواء أسامة عبد الله ومشكلة المياه والأسلحة التي واجهتهم وسط المعركة وكيف تمت مواجهتها ؟

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