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موجه بالشرقية يوبخ طالبة منتقبة: "مفيش امتحان طول ما انتي لبساه".. و"التعليم": نحقق في الواقعة

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مصراوي Masrawy

موجه بالشرقية يوبخ طالبة منتقبة: "مفيش امتحان طول ما انتي لبساه".. و"التعليم": نحقق في الواقعة

11:25 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

اتهمت أسرة الطالبة "ملك.ع" الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة "السيد الشيخ" بقرية "الشيخ يوسف" التابعة للإدارة التعليمية بأبو كبير بمحافظة الشرقية، موجهًا بالإدارة، بتوبيخها وتعنيفها بسبب ارتدائها "النقاب".

وتقدّم والد الطالبة "ملك" بشكوى للإدارة التعليمية بأبو كبير، يتهم فيها "م.ا" بتهديد ابنته بسبب ارتدائها للنقاب، موضحًا أن الموجه قال للطالبة: "وشك مش مشوه علشان تلبسي نقاب.. مفيش دخول امتحانات طول ما انتي لبساه".

وأوضح والد الطالبة، أن ابنته أصيبت بحالة نفسية سيئة خوفًا على مستقبلها بسبب تهديدات الموجه لها، لافتًا إلى أنه كان من الأولى على الموجه أن يتابع شرح الدروس للطالبات ومدى استيعابهم لها.

من جانبه، شدد الدكتور السيد بسيوني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على أن أي تجاوز تجاه الطلبة أمر مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أنه سيجري التحقيق في الواقعة، وإذا ما ثبت أن الموجه قال ذلك فإنه سيتعرض للجزاء.

وأضاف بسيوني، في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أن الطالبة بالمرحلة الإعدادية تظل طفلة، ومن غير المعقول أن ترتدي النقاب وهي في مثل هذه السن، منوهًا بأن الموافقة على ارتداء طالبات المرحلة الثانوية لـ"النقاب" جاءت على مضض.

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مصراوي Masrawy

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