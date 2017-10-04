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راشد: 8 مواقع لاستقبال السياح القادمين لإحياء مسار العائلة المقدسة

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راشد: 8 مواقع لاستقبال السياح القادمين لإحياء مسار العائلة المقدسة راشد: 8 مواقع لاستقبال السياح القادمين لإحياء مسار العائلة المقدسة

التحرير

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قال يحيى راشد، وزير السياحة، مساء الأربعاء، إنه سلّم بابا الفاتيكان فرانسيس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح ، مؤكدًا أن الباب تربطه بمصر علاقات جيدة للغاية.

أضاف راشد، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن الوفد الفاتيكاني مهتم للغاية بالترويج لرحلة العائلة المقدسة بمصر، موضحًا أن البدء في السياحة للرحلة سيبدأ تدريجيًا للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات.

أشار إلى أنه بدايةً من العام القادم سيكون هناك 8 مواقع جاهزة لاستقبال السياح لمسار العائلة المقدسة، أن الحراك السياسي بقيادة الرئيس «السيسي» هو الذي أدى إلى تحسن العلاقات مع دول العالم ومنها الفاتيكان.

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وشارك صباح اليوم الأربعاء، وزير السياحة، على رأس وفد مصري رسمي رفيع المستوى، في القداس الذي أقامه البابا فرانسيس، والذي بارك خلاله أيقونة رحلة العائلة المقدسة التي قدِمت إلى أرض ، للفرار من بطش وظلم الملك هيرودس.

وألقى البابا فرانسيس كلمة للحاضرين الناطقين باللغة العربية، رحب خلالها بالحضور وخاصة بالوفد المصري المشارك، مشيرًا إلى أنه يتذكر بمودة الزيارة الرسولية لأرض مصر الطيبة ولشعبها الكريم، مشيدًا بهذه الأرض التي وصفها بـ«الأرض المباركة عبر العصور بدم الشهداء والأبرار الثمين والتي عاش فوقها القديس يوسف والعذراء مريم والطفل يسوع والكثير من الأنبياء».

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