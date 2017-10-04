أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الدولار يستقر في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

Google+ Print
الدولار يستقر في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية الدولار يستقر في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقر في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليسجل سعر البيع نحو 17.70 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال البنك، إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 17.58 جنيها، بينما شهدت العملة الخضراء استقرار خلال التعاملات المسائية اليوم في البنوك، وبلغ أعلى سعر للدولار في كلا من بنك عودة، والمصرف المتحد مسجلا نحو 17.72 جنيها للبيع، و17.62 جنيها للشراء، وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية مسجلا نحو 17.68 جنيها للبيع، و17.58 جنيها للشراء.

شاهد أيضا

وثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية، ليسجل نحو 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)