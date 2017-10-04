الدولار يستقر في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليسجل سعر البيع نحو 17.70 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال البنك، إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 17.58 جنيها، بينما شهدت أسعار العملة الخضراء استقرار خلال التعاملات المسائية اليوم في البنوك، وبلغ أعلى سعر للدولار في كلا من بنك عودة، والمصرف المتحد مسجلا نحو 17.72 جنيها للبيع، و17.62 جنيها للشراء، وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية مسجلا نحو 17.68 جنيها للبيع، و17.58 جنيها للشراء.

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وثبت سعر الدولار في البنوك الحكومية، ليسجل نحو 17.70 جنيها للبيع، و17.60 جنيها للشراء في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر.