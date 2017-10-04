رسميًا.. محمد مصيلحي يعلن ترشحه لانتخابات الاتحاد السكندري

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أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق، رسميًا اليوم الأربعاء، عن ترشحه لانتخابات «سيد البلد» المقبلة على مقعد الرئيس، مع تحديد موعد تقدمه باوراقه الرسمية للترشح.

وقال محمد مصيلحي خلال بيان أصدره اليوم الأربعاء: "بعد كل الأصوات المحترمة المخلصة المحبّة لنادى الاتحاد السكندري العظيم التي نادت بضرورة العدول عن قرارى الأخير وأهمية التواجد فى موقع المسؤولية".

وأردف رئيس سيد البلد السابق: "استخرت الله تعالى وتوكلت عليه وقررت بإذن الله التوجّه لنادى الاتحاد السكندري يوم الجمعة لتقديم مستندات الترشح لانتخابات مقعد الرئاسة".

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واختتم رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق: "وفقنا الله جميعًا وأعاننا على استكمال المسيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لنادينا الحبيب بإذن الله".

ويترأس نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية محمود مشالي، ويأتي سيد البلد في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بقيادة هاني رمزي المدير الفني للفريق، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.