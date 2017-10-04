مصرع طفلة وإصابة 5 أربعة في حادث سير على صحراوي المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت والدتها وأشقائها الأربعة، في انقلاب سيارتهم الملاكي على طريق الجيش في المنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبدالمنصف، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بانقلاب سيارة ملاكي قادمة من محافظة أسيوط بطريق الجيش ومصرع وإصابة مستقليها.

وبالانتقال والأجهزة الأمنية تبين مصرع طفلة وإصابة والدتها وأشقائها الأربعة بكسور وسحجات وكدمات متفرالقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارتهم الملاكي قيادة الأب.

ونقلت الضحايا إلى المستشفى العام، وتحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.