إصابة 5 أشخاص في حريق "عشش الجربي" بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أصيب خمسة أشخاص جراء اندلاع حريق هائل في عدد من العشش الموجودة بمنطقة الـ77 خلف الصالة المغطاة في منطقة الجربي بمدينة رأس البر، اليوم الأربعاء، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث دون وقوع وفيات.

وقال شهود عيان، إن ألسنة النيران التهمت 6 عشش في المنطقة قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون وقوع وفيات، في الوقت الذي صرح فيه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف دمياط، بأنه جرى إخطار مديرية الصحة بالواقعة ونقل 3 مصابين إلى مستشفى رأس البر ونقل أخرى إلى مستشفى الطوارىء وتقديم الإسعافات اللازمة للحالة الخامسة "إغماء" والتي تماثلت للشفاء، وتم إخطار قسم شرطة رأس البر لتحرير محضر بالواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق.

وشهدت المنطقة العشرات من الحرائق منذ عشرات السنين، في الوقت الذي وقع فيه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء قبل أشهر قليلة بروتوكول تعاون مع هيئة تطوير العشوائيات لتطوير منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين بمنطقة الجربي.

ويهدف البروتوكول الى إزالة العشش الموجودة بها وإعادة استغلالها في المشروعات السكنية والمشروعات المتكاملة لخدمة أهالي العزبة ومن المقرر إنشاء 8 عمارات سكنية تضم 160 وحدة سكنية بتكلفة 25 مليون جنيه منحة لا ترد من صندوق تطوير العشوائيات وتشارك محافظة دمياط بالأرض التي تبلغ قيمتها 43 مليون جنيه على أن ينتهي المشروع في غضون 11 شهر وسيتم البدء بإنشاء عمارتين سكنيتين.