إحالة مديري جمعية زراعية ووحدة شئون اجتماعية بالمنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة مدير الجمعية الزراعية بكفر الجلابطة ومدير وحدة الشؤون الاجتماعية بسلامون قبلي للتحقيق لإغلاق مقر الجمعية ووحدة الشئون الاجتماعية في مواعيد العمل الرسمية.

وأكد بيومي، أنه لا تهاون مع المقصرين وأن المتابعة مستمرة حتى يشعر المواطن بأن جميع المصالح تفتح أبوابها لجميع المواطنين لتقديم الخدمات بأعلى كفاءة.