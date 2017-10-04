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إحالة مديري جمعية زراعية ووحدة شئون اجتماعية بالمنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة مديري جمعية زراعية ووحدة شئون اجتماعية بالمنوفية للتحقيق

03:11 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

إحالة مديري جمعية زراعية ووحدة شئون اجتماعية بالمنوفية للتحقيق

هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة مدير الجمعية الزراعية بكفر الجلابطة ومدير وحدة الشؤون الاجتماعية بسلامون قبلي للتحقيق لإغلاق مقر الجمعية ووحدة الشئون الاجتماعية في مواعيد العمل الرسمية.

وأكد بيومي، أنه لا تهاون مع المقصرين وأن المتابعة مستمرة حتى يشعر المواطن بأن جميع المصالح تفتح أبوابها لجميع المواطنين لتقديم الخدمات بأعلى كفاءة.

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