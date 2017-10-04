التخطيط: 3.5 مليار جنيه لتطوير العشوئيات

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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قطاع التنمية العمرانية في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017/2018 تضمن عددًا كبيرًا من المشروعات المهمة، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي والتشغيل مما يوفر المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أوضحت السعيد، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن خطة التنمية العمرانية تتضمن عدة محاور، منها استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي في كل المحافظات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مدن وقرى الجمهورية بالإضافة إلى مشروعات الطرق ومشروع تطوير العشوائيات، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية في خطة العام المالي الجديد 2017/2018، بلغت نحو 64 مليار جنيه وذلك بنسبة 33% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة.

استكملت السعيد: "تم تخصيص استثمارات حكومية تبلغ نحو 3.5 مليار جنية لتطوير العشوائيات وذلك إدراكًا لأهمية تطوير المناطق العشوائية واستكمال المناطق غير الاّمنة حيث من المستهدف تنفيذ 86 مشروع في 21 محافظة ومن المقرر الانتهاء من عدد من تلك المشروعات في العام المالي الجديد من أهمها مشروع "حي الأسمرات 3" والذي بلغت تكلفته الإجمالية 900 مليون جنية ومشروع تطوير منطقة المكس بالإسكندرية وبلغت تكلفته الكلية 25 مليون جنيه، وكذلك تم تخصيص ايضا نحو 12.5 مليار جنيه لصالح المرافق العامة، كما تم تخصيص نحو 4.4 مليار جنيه للجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له لاستكمال مشروعات الطرق، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات في العام المالي 2017/2018 ،منها المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجرى (كوبري الفنجرى الجنوبي) بتكلفة إجمالية 275 مليون جنيه ومشروع المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس (محور 30 يونيو) بطول 95 كيلو متر بتكلفة كلية بلغت 3.5 مليار جنيه ومشروع طريق بنى مزار/ البويطي بطول 196 كيلو متر".

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وكشفت وزيرة التخطيط، أن صندوق الإسكان الاجتماعي حظى بنسبة استثمارات بلغت نحو 32.9 مليار جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 291 ألف وحدة سكنية عام 2017/2018 منها 31 ألف وحدة يتم تنفيذها من خلال مديريات الإسكان و260 ألف من خلال المدن الجديدة.







