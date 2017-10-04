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مميش: "قناة السويس" تسجل رقما قياسيا بعبور58 سفينة بحمولات 3.9 مليون طن

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مصراوي Masrawy

مميش: "قناة السويس" تسجل رقما قياسيا بعبور58 سفينة بحمولات 3.9 مليون طن

02:42 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الفريق مُهاب مميش

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بقناة السويس، سجلت اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 58 سفينة، بإجمالي حمولات 3.850 مليون طن.

بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 30 سفينة بإجمالي حمولات 1.9 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد 28 سفينة بإجمالي حمولات 2 مليون طن.

وشهدت حركة الملاحة اليوم عبور أكبر سفينة حاويات في العالم "OOCL HONG KONG" ترفع علم هونج كونج بحمولة 221 ألف طن على رأس قافلة الشمال قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورة، أما أكبر سفينة من الجنوب فكانت ناقلة البترول الليبيرية العملاقة "MADISON ORCA" بحمولة 170 ألف طن وهي من السفن التي تقوم بتفريغ الحمولة عن طريق خط أنابيب السوميد، على أن تستعيد حمولاتها من سيدي كرير.

وأكد الفريق مميش أن الأرقام القياسية التي تسجلها قناة السويس يومًا تلو الآخر تبرهن على مُضي القناة قدمًا في الاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومواكبة تطورات صناعة السفن بظهور جيل جديد من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مستفيدة من إنجاز مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة.

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