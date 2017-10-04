ضبط ربع كيلو "كوكايين" بنفق الشهيد أحمد حمدي في السويس
ضبط ربع كيلو "كوكايين" بنفق الشهيد أحمد حمدي في السويس
02:39 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
كوكايين
السويس - حسام الدين أحمد:
ضبطت قوة حرس الحدود التابعة للجيش الثالث الميداني، بنفق الشهيد أحمد حمدي، كمية من مخدر الكوكايين، كانت بحيازة أحد الأعراب، خبأها في سيارته.
وكان اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، وجه بتشديد أعمال التفتيش وفحص السيارات العابرة للنفق، لمنع تهريب المواد المخدرة من شبة جزيرة سيناء، وإحباط محاولة توصيل أية إمدادات للعناصر الإرهابية.
وبتفتيش سيارة المتهم يدويًا وفحصها يدويًا اليوم الأربعاء، عُثر عناصر حرس الحدود على حقيبة صغيرة مخبأة خلف المقعد الخلفي، وتبين أن بداخلها عدد كبير من تذاكر الكوكايين والتي وزنت 265 جرامًا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور - تلاميذ ابتدائي "شيالين" في السويس.. والأهالي: "هنشتكي للوزير"
-
"الرقابة الإدارية" تضبط تشكيلاً عصابيًا بالسويس استولى على 4 ملايين
-
خروج عربة قطار بضائع خاوية في السويس دون خسائر
-
"تموين السويس" يعدم ربع طن دواجن فاسدة
إعلان
إعلان