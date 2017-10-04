ضبط ربع كيلو "كوكايين" بنفق الشهيد أحمد حمدي في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت قوة حرس الحدود التابعة للجيش الثالث الميداني، بنفق الشهيد أحمد حمدي، كمية من مخدر الكوكايين، كانت بحيازة أحد الأعراب، خبأها في سيارته.

وكان اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، وجه بتشديد أعمال التفتيش وفحص السيارات العابرة للنفق، لمنع تهريب المواد المخدرة من شبة جزيرة سيناء، وإحباط محاولة توصيل أية إمدادات للعناصر الإرهابية.

وبتفتيش سيارة المتهم يدويًا وفحصها يدويًا اليوم الأربعاء، عُثر عناصر حرس الحدود على حقيبة صغيرة مخبأة خلف المقعد الخلفي، وتبين أن بداخلها عدد كبير من تذاكر الكوكايين والتي وزنت 265 جرامًا.